Нью-Йорк, США, , 08:50 — REGNUM Свою ключевую роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году уже пора признать Соединённым Штатам. Об этом 12 июля написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в одной из соцсетей.

Дмитрий Полянский Un.org

«Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном «майданном» перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом», — отметил он в своём сообщении, комментируя заявления бывшего помощника президента США Джона Болтона о том, что он принимал участие в подготовке попыток государственных переворотов за рубежом.

Отметим, накануне Болтон заявил, говоря о роли бывшего президента США Дональда Трампа в штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, что он помогал планировать государственные перевороты в других странах и это, по его словам, является серьёзной работой.