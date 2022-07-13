Москва, 13 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об исламском банкинге Госдума может обсудить на заседании 15 июля, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются другие инструменты — рассрочка, лизинг, долевое финансирование и так далее.

Согласно предлагаемым поправкам, заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ), пишет «Коммерсантъ».

Регулятором будет ЦБ, он также будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

ОПФ смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах, что в целом напоминает доверительное управление.

ЦБ готов к инновациям, но предпочитает сначала протестировать новый режим на ограниченном круге регионов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы комитета Госдумы по финрынку Аксакова, тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке, речь идет об Малайзии, Индонезии и арабских странах.