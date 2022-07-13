Тюмень, 13 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Тюмени 13 июля дом по ул. Камчатской, 93 признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

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Данный двухэтажный дом поздно вечером 12 июля пострадал от пожара. Возможно обрушение строительных конструкций дома, отметили на городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В доме 12 квартир, в которых проживает более 30 человек. Год постройки дома — 1980-й. В 2021 году дом признан аварийным и подлежащим сносу, был установлен срок переселения — до конца 2023 года.

Сотрудники МЧС России и тюменского областного отряда экстренного реагирования обеспечат безопасность жильцов многоквартирного дома при вывозе имущества из зоны вероятной чрезвычайной ситуации. Людям предложено размещение в гостинице. Также 13 июля пройдёт встреча с жителями, где представители ответственных структур ответят на все вопросы горожан.