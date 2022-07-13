Омск, , 08:46 — REGNUM В Омске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого скончался пожилой водитель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

ДТП в Омске Омская полиция

Днём 12 июля мужчина 1949 года рождения за рулём автомобиля Toyota RAV4 врезался в стоящий на обочине Volkswagen Transporter, после чего наехал на ограждение.

«Водитель «Тойоты» скончался в карете скорой медицинской помощи. По предварительным данным, причиной автоаварии могло стать резкое ухудшение самочувствия мужчины», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.