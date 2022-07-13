В Омске 73-летний водитель погиб, врезавшись в стоящий на обочине фургон
Омск, 13 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Омске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого скончался пожилой водитель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.
Омская полиция
ДТП в Омске
Днём 12 июля мужчина 1949 года рождения за рулём автомобиля Toyota RAV4 врезался в стоящий на обочине Volkswagen Transporter, после чего наехал на ограждение.
«Водитель «Тойоты» скончался в карете скорой медицинской помощи. По предварительным данным, причиной автоаварии могло стать резкое ухудшение самочувствия мужчины», — отметили в ведомстве.
По факту происшествия организована проверка.