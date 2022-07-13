Кемерово, 13 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области на центральной площади города Осинники несколько сотен жителей собрались на митинг-концерт в поддержку спецоперации России. Они выразили поддержку российским солдатам.

ako.ru Жители Осинников выступили в поддержку спецоперации России

«Выполнение гражданского долга — это обязанность мужчин. Сегодня в спецоперации российские солдаты защищают не только жителей Донбасса, но и свой дом, семью, родных и близких, отстаивают независимость нашей страны ради будущего детей, — отметил участник боевых действий на Северном Кавказе Владимир Корноушенко. — Наша армия показывает себя как высокопрофессиональная и хорошо оснащенная. Мы гордимся тем, как наши ребята бережно относятся к детям и старикам на освобождённых территориях и как они беспощадно и точно уничтожают арсенал и учебно-командные пункты нацистских наемников и террористов».

На митинге-концерте звучали патриотические песни, горожане читали стихи о войне российских авторов и собственного сочинения, а волонтеры пронесли 25-метровое полотно Знамени Победы.