Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни стал главным тренером американского клуба «Ди Си Юнайтед». Об этом 13 июля сообщает пресс-служба команды.

Уэйн Руни Tsutomu Takasu

Подробности соглашения не сообщаются. При этом у Руни нет рабочей визы, поэтому до её получения тренером команды будет Чад Эштон.

В настоящее время команда занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции американской лиги MLS.

Напомним, Руни в качестве игрока выступал за «Ди Си Юнайтед» в 2018–2020 годах.

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