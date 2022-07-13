Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Заседание по реструктуризации долга Чада, Эфиопии и Замбии проведут в течение ближайших десяти дней комитеты кредиторов Международного валютного фонда, сообщила директор-распорядитель учреждения Кристалина Георгиева в рамках конференции под эгидой медиаплатформы Devex.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что положительный исход переговоров будет иметь решающее значение для указанных африканских республик, и это должно побудить «сделать шаг вперед» другие государства, ищущие изменений условий кредитования.

Георгиева добавила, что среди развивающихся стран растут риски долгового кризиса из-за повышения процентных ставок в развитых странах, которые стремятся сдерживать инфляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Гана обратилась к Международному валютному фонду с просьбой предоставить республике финансовую помощь.

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