Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Углубление сотрудничества в транспортно-логистической сфере обсудил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в ходе своей встречи в Нур-Султане с делегацией Европейского союза во главе со специальным представителем по Центральной Азии Тери Хакала. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба казахского МИД.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что сторонами была подчеркнута актуальность углубления сотрудничества в транспортно-логистической сфере и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также значимость обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

«Казахстан заинтересован в взаимовыгодном сотрудничестве с ЕС в рамках стратегии по взаимосвязанности между Европой и Азией и стратегии «Глобальные ворота"», — сказал Василенко.

При этом уточняется, что также стороны обсудили состояние и перспективы укрепления отношений Казахстана и ЕС и дальнейшее развитие связей между регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля министерство внутренних дел Казахстана объявило, что граждане Ирана, Индии и Китая могут въезжать в страну и проживать в течение 14 дней без визовых требований.