Бали, Индонезия, , 08:39 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд примет участие во встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20 на Бали 15–16 июля, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Находясь в Индонезии, заместитель премьер-министра будет работать с партнерами-единомышленниками над продвижением ключевых приоритетов, включая борьбу с инфляцией и повышение уровня жизни людей.

Министр финансов также обсудит со своими партнерами различные усилия по поддержке восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19, борьбе с изменением климата и продвижению международного налогового правосудия.

«Эта неделя — важная возможность для Канады поработать с нашими партнерами над решением общих проблем, включая глобальную инфляцию, изменение климата и восстановление после продолжающейся пандемии, которые важны для канадцев и людей во всем мире», — отметила Христя Фриланд.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России и министр финансов Украины планируют принять участие в 3-й серии встреч министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, которая пройдет 15–16 июля 2022 года.

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