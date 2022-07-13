Стрежевой, Томская область, , 08:37 — REGNUM В городе Стрежевой Томской области правоохранители ищут водителя, который сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Инцидент произошёл около 17 часов 12 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Велосипед

По предварительным данным, неустановленный мужчина за рулём неизвестного автомобиля на пешеходном переходе сбил подростка 2008 года рождения, который ехал на велосипеде. Водитель, как отмечается, доставил пострадавшего в больницу, после чего уехал.

«Несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления личности данного водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, требуется помощь очевидцев ДТП», — отметили в ведомстве.

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