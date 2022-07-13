Бузулук, Оренбургская область, 13 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области автомобиль сбил девятилетнего мальчика, который передвигался на самокате. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

40.мвд.рф ДТП

Инцидент произошёл возле дома № 42 по ул. Ленина. Ребенок двигался на самокате по тротуару. В это время с прилегающей территории выезжал автомобиль Hyundai Tucson. Пешеходу не было предоставлено преимущество в движении.

Мальчику потребовалась медпомощь. Ребёнка госпитализировали. У него множественные переломы голени.

Водитель с места происшествия скрылся. По горячим следам он задержан инспекторами ДПС. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении злоумышленника возбуждено три административных дела.