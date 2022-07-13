Кемерово, , 08:34 — REGNUM Определить местонахождение переставшего выходить на связь после обрушения горняка кузбасской шахты «Распадская-Коксовая» удалось благодаря датчику. Но информации, жив он или нет, не было из-за отсутствия связи. Об этом рассказали в МЧС России.

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«В условиях постоянной угрозы повторного обрушения семь дней горноспасатели метр за метром разбирали завалы и переукрепляли своды шахты, — рассказали в ведомстве. — Работать приходилось вручную — включать технику было опасно из-за высокой загазованности».

Спасатели отмечают, что несмотря ни на что питали надежды, что найдут человека живым.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что горняк Леонид Моисеев шесть суток провёл в шахте, в которой произошло обрушение.

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