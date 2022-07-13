Мехико, , 08:32 — REGNUM Сумму в размере $1,5 млрд инвестируют в инфраструктуру на своей границе с США власти Мексики. Об этом говорится в опубликованном 12 июля совместном заявлении мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его американского коллеги Джо Байдена.

Граница Мексики и США Unabrevehistoria.com

В заявлении указывается, что проекты по проведению модернизации пограничных переходов на границе двух стран будут способствовать появления рабочих мест и повышению безопасности, а также повысят устойчивость экономики к проблемам в цепочках поставок.

«Мексика обязалась инвестировать $1,5 млрд. в приграничную инфраструктуру в период с 2022 по 2024 год», — говорится в документе.

Кроме того, уточняется, что также правительство Мексики собирается закупить в США до 20 тыс. тонн сухого молока для поддержки мексиканских семей в сельских и городских общинах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущий Fox News Стюарт Варни заявил, что большим конфузом для президента США Джо Байдена может обернуться его предстоящий визит в Саудовскую Аравию.