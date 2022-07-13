Пхеньян, 13 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 770 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 13 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,76 млн человек. Из них выздоровели 99,96% пациентов, ещё 1,5 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала. Однако по состоянию на 5 июля в КНДР скончались 74 человека. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 40 266 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 602 109.

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