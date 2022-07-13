Вашингтон, 13 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для главы Белого дома «большим конфузом», заявил ведущий американского телеканала Fox News Стюарт Варни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Варни напомнил, что на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что ОАЭ и Саудовская Аравия вряд ли смогут увеличить добычу нефти.

«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом», — сказал ведущий.

По его словам, текущие проблемы страны исходят из того, что Байден подорвал энергетическую независимость США.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саудовской Аравии обсуждают с Белым домом США возможность возобновления поставок оружия.

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