Тоджинский район, Тува, , 08:29 — REGNUM В Туве за минувшие сутки произошло сразу два землетрясения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства ГО и ЧС, 12 июля в 15:35 трясло Бай-Тайгинский район.

Тува 17.mchs.gov.ru

Эпицентр сейсмособытия магнитудой 3,1 находился в 60 км к северо-востоку от села Кара-Холь. При этом местные жители колебания земли не почувствовали.

«Звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в ведомстве.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в 15:49 произошло ещё одно землетрясение магнитудой 3,1 в Тоджинском районе. Его эпицентр располагался в 86 км от райцентра Тоора-Хем.