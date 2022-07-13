Уссурийск, Приморский край, 13 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Уссурийске 12 июля произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы

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Установлено, что 47-летний водитель автомашины Mitsubishi Canter в районе дома №15 на улице Пушкина наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 74-летняя пенсионерка получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя. Стаж вождения — 10 лет.

В отношении водителя сотрудники полиции составили ряд административных протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства тройного ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла в пригороде Улан-Удэ.