Оренбург, 13 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Оренбурге чиновника уличили в превышении должностных полномочий, сообщили 13 июля журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении главы одного из округов Оренбурга. Своими действиями фигурант нанёс вред окружающей среде на сумму свыше 2,7 млн рублей и подорвал авторитет местных органов власти.

Оперативниками установлено, что чиновник дал указание подчинённым захоронить мусор под землёй. Тем самым он хотел создать видимость ликвидации несанкционированной свалки вблизи жилого массива.