Биробиджан, 13 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Биробиджане состоялся митинг в честь возвращения 35 военнослужащих Росгвардии, защищавших Донбасс. Бойцов встречали губернатор региона Ростислав Гольдштейн, главный федеральный инспектор Василий Нагибин, сенатор от исполнительной власти Юрий Валяев, депутаты областного парламента и сотрудники мэрии Биробиджана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства ЕАО.

Rosgvard.ru Росгвардия

Читайте также: В Приамурье со спецоперации вернулся элитный отряд Росгвардии

Бойцы выполняли задачи по защите гуманитарных грузов, разминированию дорог и объектов, сопровождению колонн мирных жителей.

«В такие моменты думаешь, что ты можешь сказать героям, внукам героев, которые вернулись с полей сражения. В эти моменты в голову приходит только одно: даже в страшном сне нам не могло присниться, что нам снова придётся отстаивать честь Родины и бороться с фашизмом. Спасибо вам огромное за то, что вернулись живыми. А Родина и страна сделают всё, что необходимо для Победы», — сказал военнослужащим Ростислав Гольдштейн.

Им вручили государственные и ведомственные награды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске торжественно встретили подразделение Росгвардии — специальный отряд быстрого реагирования «Альтаир». Военнослужащих наградили за успешное выполнение задач по защите республик Донбасса.