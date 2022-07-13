В ЕАО торжественно встретили вернувшихся из Донбасса бойцов Росгвардии
Биробиджан, 13 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Биробиджане состоялся митинг в честь возвращения 35 военнослужащих Росгвардии, защищавших Донбасс. Бойцов встречали губернатор региона Ростислав Гольдштейн, главный федеральный инспектор Василий Нагибин, сенатор от исполнительной власти Юрий Валяев, депутаты областного парламента и сотрудники мэрии Биробиджана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства ЕАО.
Читайте также: В Приамурье со спецоперации вернулся элитный отряд Росгвардии
Бойцы выполняли задачи по защите гуманитарных грузов, разминированию дорог и объектов, сопровождению колонн мирных жителей.
Им вручили государственные и ведомственные награды.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске торжественно встретили подразделение Росгвардии — специальный отряд быстрого реагирования «Альтаир». Военнослужащих наградили за успешное выполнение задач по защите республик Донбасса.