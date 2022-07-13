Юхнов, Калужская область, 13 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Юхновском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будет отремонтирована дорога Вязьма — Юхнов — Калуга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта Калужской области

Министерство транспорта Калужской области Ремонт дороги в городе Юхнов

В настоящее время в рамках нацпроекта ремонтируют центральную улицу города Юхнов — улицу Ленина — и подъезд к райцентру. На улице Ленина выполнено фрезерование старого полотна и восстановлена посадочная площадка. Завершается замена бордюрного камня. Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя покрытия. На дороге Вязьма — Калуга — Юхнов — подъезд к районном центру длиной 2,8 км будут восстановлены кюветы, укреплены обочины, устроен выравнивающий слой покрытия. Верхний слой дорожного покрытия будет выполнено из ЩМА-16. Затем установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

Всего в 2022 году в Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать около 200 км дорожного покрытия на 71 дорогах регионального и местного значения. Также будет построено, реконструировано и отремонтировано девять мостов, из которых три будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Всего с 2019 по 2021 год в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 1177 км дорожного покрытия.