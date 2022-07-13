Донецк, , 08:24 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам города Горловка и Ясиноватая, а также населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 07:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Также уточняется, что в 07:55 ВСУ выпустили четыре и шесть снарядов калибра 122 мм соответственно по Ясиноватой и Новобахмутовке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино заявил, что ЕС планирует дополнительно выделить Украине €500 млн для закупки вооружений.