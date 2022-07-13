Екатеринбург, 13 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Свердловской области до 16 июля продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Об этом сообщили синоптики Уралгидрометцентра.

Смог

До 20:00 16 августа (местное время) в регионе будут действовать погодные условия, которые способствуют накапливанию вредных примесей в воздухе. Ранее предупреждение о смоге на Среднем Урале действовало до 12 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают действовать лесные пожары. В области горит шесть гектаров леса.