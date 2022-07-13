Москва, , 08:21 — REGNUM Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область. Как заявили в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны, предполагается, что товары, перемещаемые между субъектами России, выведут из санкционных списков.

Железнодорожная станция Калининград-Северный в Калининграде © A.Savin, Wikimedia Commons

Согласно документу, полученному Москвой от Брюсселя, речь идёт о железнодорожном и автомобильном транзите. В нём указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

Пока документ существует в черновом варианте, согласование финальной версии между Брюсселем и Вильнюсом идёт уже «‎несколько недель». При этом, как подчеркнул собеседник газеты, Литва под давлением США никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает Евросоюз.

Другой высокопоставленный источник издания отметил, что прописать исключения, касающиеся Калининградской области, планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле.

«Как они [представители ЕС] сообщили на переговорах, в седьмом пакете они хотят отдельно прописать исключение для Калининградской области. То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», — пояснил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский регион. 11 июля власти Литвы расширили список товаров, ввоз которых запрещен в Калининградскую область в соответствии с европейскими санкциями. В частности, речь идёт о запрете транзита бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пояснил, что введённые Литвой ограничений на транзит грузов в регион из других субъектов России не новые, а вступившие в силу санкции, которые Евросоюз принял весной текущего года. Алиханов также заявил, что в качестве ответной меры предлагает запретить транзит грузов из Прибалтики в Россию.

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