Питтсбург, США, 13 июля 2022, 08:21 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и российский нападающий Евгений Малкин подписали новый контракт. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба команды.
Отмечается, что соглашение рассчитано на четыре года. Средняя годовая зарплата 35-летнего хоккеиста составит $6,1 млн.
Ранее сообщалось, что у Малкина возникли сложности в переговорах с «Питтсбургом» о новом контракте. Он даже планировал выйти на рынок свободных агентов.
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