Питтсбург, США, 13 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и российский нападающий Евгений Малкин подписали новый контракт. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба команды.

Michael Miller Евгений Малкин

Отмечается, что соглашение рассчитано на четыре года. Средняя годовая зарплата 35-летнего хоккеиста составит $6,1 млн.

Ранее сообщалось, что у Малкина возникли сложности в переговорах с «Питтсбургом» о новом контракте. Он даже планировал выйти на рынок свободных агентов.