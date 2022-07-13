Джакарта, , 08:19 — REGNUM Министр финансов России и министр финансов Украины планируют принять участие в 3-й серии встреч министров финансов и управляющих центральными банками стран G20, которые пройдут 15–16 июля 2022 года, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

Россия направила делегацию для участия во встрече заместителей министров финансов и центральных банков G20 на Бали.

«Россия представит своего министра виртуально, в то время как его заместитель физически будет присутствовать на месте», — заявили на пресс-конференции на Бали.

Присутствие российской делегации, которая является членом G20, и делегации из Украины в качестве приглашенного гостя на встрече G20 в этом году находится в центре внимания многих сторон.

Министры стран «Большой двадцатки», управляющие центральными банками и их заместители не только наметили глобальные экономические риски, но и обсудят проблемы здравоохранения, международную финансовую архитектуру, финансовые вопросы, устойчивое финансирование, инфраструктуру и налогообложение.