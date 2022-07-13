Екатеринбург, 13 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. На Плотинке в Екатеринбурге могут срезать замки, которые оставляют молодожёны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Замок в виде сердца

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и председателя комитета по благоустройству администрации Тамары Благодатковой, ограждение может рухнуть из-за тяжести посторонних элементов. Отсутствие замков уменьшит риски происшествия.

При этом Алексей Орлов подчеркнул, что подобная практика существует во многих городах, где есть подобная традиция. Предполагается, что вопрос обсудят на следующей встрече совета неравнодушных горожан.