Сеул, , 08:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 40 266 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

По его данным, 398 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Отмечается, что нынешний показатель является самым высоким с 11 мая, когда за сутки было выявлено 43 908 случаев заражения. Эксперты отмечают, что с конца июня в стране наблюдается рост заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 602 109. Также за минувшие сутки в стране скончались двенадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 680 человек. Уровень смертности составил 0,13%.