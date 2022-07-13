В Южной Корее за сутки выявили свыше 40 тыс. зараженных коронавирусом
Сеул, 13 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 40 266 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
По его данным, 398 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.
Отмечается, что нынешний показатель является самым высоким с 11 мая, когда за сутки было выявлено 43 908 случаев заражения. Эксперты отмечают, что с конца июня в стране наблюдается рост заболеваемости.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 602 109. Также за минувшие сутки в стране скончались двенадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 680 человек. Уровень смертности составил 0,13%.