Новосибирск, , 08:19 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка в вагонном ремонтном депо. Об этом ИА REGNUM сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В депо zapsib-sut. sledcom.ru

Установлено, что утром 12 июля 2022 года в вагонном ремонтном депо Новосибирска во время ремонта железнодорожной платформы был смертельно травмирован 19-летний подросток, который проходил производственную практику.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.