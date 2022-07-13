Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства тройного ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла в пригороде Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП под Улан-Удэ УГИБДД по Бурятии

По предварительным данным, около 12 часов ночи 46-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio столкнулся с Toyota Mark II под управлением 26-летнего молодого человека, двигавшейся во встречном направлении. Затем «Корона» врезалась в автомобиль Nissan Sunny, за рулём которого находился мужчина 1985 года рождения.

«В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в РКБ им. Семашко госпитализированы 5 человек: водители автомашин «Ниссан Санни» и «Тойота Корона Премио», 34-летний пассажир автомашины «Тойота Корона Премио» в состоянии комы, и две 18-летние девушки — пассажиры автомобиля «Ниссан Санни», — отметили в ведомстве.