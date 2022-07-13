Владивосток, 13 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В четырёх городах Приморья в скором времени откроют торговые площадки, где можно будет приобрести продукцию крупных местных производителей с минимальной торговой наценкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине

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Пилотный проект уже стартовал во Владивостоке по улице Русской, 68. Здесь группа торговых павильонов оформлена в едином стиле с учетом ландшафта и концепции благоустройства прилегающей территории.

«Торговая площадка пользуется большой популярностью у жителей города. В июне павильон «Ратимир» посетили более 11 тыс. покупателей», — добавили специалисты.

На этапе согласования находится вопрос о размещении во Владивостоке ещё нескольких таких торговых павильонов. Одновременно подбирают площадки в Артеме, Находке и Уссурийске.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые сети в России должны начать ориентироваться на закупки у российских предприятий. Об этом по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по торговле и потребительскому рынку заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.