Якутск, 13 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Республике Саха (Якутия) введен в эксплуатацию новый мост через реку Аллах-Юнь на 609-м км региональной трассы «Амга». Объект построен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Он обеспечит круглогодичную транспортную доступность населенных пунктов Солнечный и Югоренок, где проживает порядка 1,3 тыс. человек.

Цитата из телеграм-канала главы Якутии Введен в работу мостовой переход через реку Аллах-Юнь

«Это первый мост на региональных дорогах Якутии, построенный в рамках нацпроекта. Для нас это важнейшее событие, благодаря мосту мы связываем наши поселки золотодобытчиков, которые испытывали проблемы из-за аварийности моста. Это перспектива на выход дороги дальше, на север Хабаровского края, продолжение дороги на Аян и освоение территорий», ― рассказал глава республики Айсен Николаев.

Протяженность объекта составляет 1,6 км. Сооружение имеет 5 пролетных строений и 6 опор. Проектировщики учли особенности якутских рек, поэтому в конструкции предусмотрены ледорезы. Строительно-монтажные мероприятия начались в 2020 году и завершились на несколько месяцев раньше срока.

«Благодаря нацпроекту стало возможным строительство такого крупного мостового перехода через реку Аллах-Юнь в условиях вечной мерзлоты. В настоящее время ведется строительство еще двух аналогичных сооружений на региональных автодорогах, что в целом обеспечит не только социально-экономическое развитие и рост промышленного потенциала республики, но и безопасный и комфортный проезд для населения», ― рассказал начальник ФКУ Упрдор «Вилюй» Николай Андреев.

Как сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Анатолий Потапов, проект разработан с учётом особенностей рек Якутии, поэтому в устройстве моста предусмотрены ледорезы.

«От имени всех жителей посёлка выражаю благодарность за огромную проведённую работу, мы очень рады, ведь мост очень важен для жизни наших посёлков. Мы надеемся, как сказал глава, что мы дойдём до Охотского моря», — отметила заместитель главы посёлка Солнечный Усть-Майского района Светлана Коскина.

Всего в 2022 году благодаря нацпроекту в республике планируют привести в нормативное состояние 257 км автодорог. Работы пройдут на 54 объектах, из них 27 ― в Якутской агломерации.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%.