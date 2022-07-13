Серов, Свердловская область, 13 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели работника на заводе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на заводе в Серове Свердловской области 9 июля. По предварительным данным, в доменном цехе на участке загрузки печи рабочий получил удар по голове. Спасти жизнь мужчины не удалось, он скончался в больнице 11 июля.