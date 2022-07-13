Москва, 13 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В среду, 13 июля, в столице России ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +25… +27 °C. Об этом 13 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Лето

Также указывается, что ветер южного направления будет дуть со скоростью 6-11 м/с, атмосферное давление составит 747 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 14 июля в Москве ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, температура воздуха +13… +15 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что понедельник стал самым жарким днём в Москве с начала текущего года.