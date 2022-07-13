Екатеринбург, 13 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Торгово-развлекательный центр «Гринвич» проиграл суд компании «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» (H& M). Об этом сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Заседание арбитражного суда Свердловской области состоялось 12 июля. Торговый центр пытался взыскать с компании H& M 28 млн рублей. В такую сумму владельцы ТЦ оценили упущенную выгоду. По заявлению истца, магазин необоснованно уменьшил объём завоза товара. Это привело к снижению арендной платы, так как компания платит за аренду в виде процента с торгового оборота.

Арбитражный суд отказал торговому центру в удовлетворении иска. Таким образом «Гринвич» не смог взыскать с компании 28 млн рублей.