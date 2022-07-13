Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели десять пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 33 985 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 696. За сутки выявлено шесть новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Улаганского и Шебалинского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки — 416, за весь период – 477 639», — добавили в оперштабе.