Петропавловск-Камчатский, , 08:08 — REGNUM На реке Камчатка в Мильковском районе сотрудники Росрыболовства поймали браконьеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе СВТУ ФАР.

Незаконно добытая икра Фото пресс-службы Калужской таможни

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Был обнаружен автомобиль Suzuki Jimny с двумя местными жителями. В багажнике находились 170 ястыков икры нерки общим весом 37,1 кг. Также сотрудники Росрыболовства нашли два орудия лова и надувную резиновую лодку. Документы на право законной добычи водных биоресурсов отсутствовали.

Красная икра, автомобиль и спиннинги были изъяты. Возбуждено административное дело и переданы материалы в полицию для возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, На Сахалине сотрудники ГИБДД на автодороге Анива — Таранай при проверке документов у водителя обнаружили в автомобиле 96 хвостов рыб лососевых пород со следами вылова сетью. На мужчину возбуждено уголовное дело.