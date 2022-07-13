Новокузнецк, Кемеровская область, 13 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Житель Новокузнецка после общения с псевдосотрудником банка потерял около 1,4 млн рублей. Большую часть потерянных средств он оформил в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Выяснилось, что новокузнечанину позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка. Он сказал, что злоумышленники получили доступ к его «личному кабинету» и пытаются оформить кредит. Для предотвращения операций аферист предложил кузбассовцу получить заём и перечислить средства на «безопасный счёт». Следуя указаниям, мужчина обналичил кредит и перевёл деньги на указанный номер счёта вместе с личными накоплениями в размере 100 тысяч рублей. Не дождавшись дальнейших инструкций, он понял, что его обманули.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».