Париж, , 08:07 — REGNUM «Окно возможностей» по ядерной сделке с Ираном, восстановление которой поддерживает Франция, в течение скорого времени исчезнет. Об этом 12 июля заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна в ходе слушаний в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

По словам Колонны, Парижу известно, что Тегеран продолжает разрабатывать свою ядерную программу и в случае, если он будет продолжать накапливать запасы обогащенного урана, Иран будет находиться слишком близко к созданию ядерного оружия, чтобы восстановление соглашения по иранской ядерной программе имело смысл.

«Окно возможностей по-прежнему сохраняется <…> чтобы Иран принял соглашение, но время уходит. Франция убеждена, что соглашение серьезно замедлит возможности Ирана по разработке оружия», — сказала она.

Также глава МИД Франции указала, что создание властями Ирана ядерного оружия может стать причиной регионального кризиса, а также увеличит угрозу распространения ядерного оружия и риск возможности начала ядерного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что американские власти полагают, что сделка по ядерной программе Ирана «не умерла» и еще жизнеспособна.