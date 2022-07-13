Жуков, Калужская область, 13 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Филиал Музея Победы в Калужской области «Музей Г. К. Жукова» за первые шесть месяцев 2022 года посетили 13 247 человек — в 18 раз больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

zhukovmuseum.ru Филиал Музея Победы в Калужской области «Музей Г. К. Жукова»

Около 2,4 тысячи калужских школьников посетили «Музей Г. К. Жукова» в рамках совместного проекта Музея Победы и правительства Калужской области. Школьники проходят интерактивную экскурсию по основной экспозиции филиала «Победы Маршал». Помимо экскурсионных программ, музей проводит различные просветительские мероприятия и памятные акции. Ко Дню России здесь прошли исторические лекции и викторины для школьников, студентов и педагогов, в канун 77-й годовщины Великой Победы — межрегиональный шахматный турнир. В День памяти и скорби калужский филиал Музея Победы присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти», а к годовщине смерти великого полководца Георгия Константиновича Жукова традиционно прошли памятные мероприятия.

«Филиал «Музей Г. К. Жукова» вошел в орбиту нашего музея в январе 2020 года, и мы стараемся сделать так, чтобы он стал местом притяжения не только для жителей и гостей города, но и Калужской области и ближайших регионов. К 125-летию Жукова здесь была открыта новая экспозиция «Победы Маршал», в которой подлинные раритеты сочетаются с современными мультимедийными решениями, интересными для молодежи. В музее созданы увлекательные, интерактивные программы для школьников — образовательно-исторические квесты, викторины, а сам филиал включен во многие туристические маршруты», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.