Брюссель, , 08:05 — REGNUM ЕС планирует дополнительно выделить Украине €500 млн для закупки вооружений, заявил генсекретарь внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино в ходе заседания комитета Европарламента по иностранным делам.

Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Средства могут быть привлечены из Европейского фонда мира. В случае согласования помощи общий объем военной поддержки Киева со стороны Брюсселя достигнет €2,5 млрд. Перед этим Украина должна получить от ЕС четыре других транша.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Италия объявила о том, что предоставит киевскому режиму беспроцентный кредит в размере €200 млн на 15 лет.

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