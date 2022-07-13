Анадырь, 13 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В рамках Госкомиссии по вопросам развития Арктической зоны создадут научно-технический совет, сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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Такое решение было принято на совещании об использовании научно-технологического задела и кадрового потенциала университетов и научных организаций для развития технологий в Арктической зоне РФ (АЗРФ), которое 12 июля провёл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В новый совет войдут вузы, научные организации, федеральные и региональные органы исполнительной власти и компании, заинтересованные в реализации проектов в Арктике.

На совещании обсудили существующую арктическую повестку ведущих технологических университетов, их возможную кооперацию в интересах исследования АЗРФ и создания технологий для освоения севера.

Группа российских университетов предложила создать комплексную программу научных исследований и разработок в интересах освоения Арктики. Юрий Трутнев ознакомился с результатами исследований и разработок ведущих технических университетов по арктической тематике.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Якутии, в Верхоянском районе планируют создать туристический кластер «Верхоянье — Сердце Арктики».