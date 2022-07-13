Донецк, 13 июля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Города Горловка и Ясиноватая, а также населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что в 05:10 и в 06:55 (совпадает с мск) киевские боевики выпустили пять и четыре снаряда калибра 155 мм по Пантелеймоновке, а в 06:35 — семь ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Ясиноватой.

Также указывается, что в 07:00 ВСУ вновь подвергли обстрелу Ясиноватую, выпустив по ней четыре снаряда калибра 122 мм и в 07:10 обстреляли Горловку, по которой было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

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