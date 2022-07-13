Пермь, 13 июля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В 2023 году международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми. Президент Владимир Путин завизировал соответствующее распоряжение.

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Масштабное мероприятие запланировано на сентябрь–октябрь 2023 года. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин уже поставил задачу краевому минспорта и другим ведомствам начать подготовку к проведению форума. Оценивается готовность спортивных площадок, в первую очередь СК им. Сухарева, и гостиничного фонда к приёму гостей. Предстоит проработать маршруты и логистику, которые должны обеспечить перемещение участников мероприятия по городу и между событиями форума.

Как уже сообщало ИА REGNUM, договоренности о проведении форума в Перми были достигнуты в ходе встречи Владимира Путина с главой Пермского края Дмитрием Махониным в январе 2022 года. Добавим, в 2023 году Пермь отметит 300-летие. Как отметили в пресс-службе администрации региона, в рамках событийной повестки к юбилею международный форум «Россия — спортивная держава» станет большим праздником для всех жителей и туристов краевой столицы.