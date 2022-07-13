Вашингтон, 13 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Большим конфузом для президента США Джозефа Байдена может обернуться его предстоящий визит в Саудовскую Аравию. Такое заявление сделал 12 июля телеведущий Fox News Стюарт Варни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По мнению Варни, американский лидер в ходе визита будет просить Эр-Рияд о возможности увеличить добычу нефти. Однако телеведущий напомнил, что на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон уже заявлял Байдену о том, что ни Объединенные Арабские Эмираты, ни Саудовская Аравия не смогут увеличить добычу нефти.

Кроме того, даже если Саудовская Аравия согласится и ответит положительно на просьбу Байдена, то ей нужно будет получить одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия.

Также Варни отметил, что все сегодняшние проблемы США начались с первого дня прихода Байдена к власти, так как именно он нанёс удар по энергетической независимости США.

«Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», — заключил телеведущий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден не сможет добиться снижения цены на топливо в США в результате договорённостей, возможных в ходе поездки политика на Ближний Восток.