Москва, , 16:45 — REGNUM Германия будет терпеть убытки из-за санкций, но антироссийский курс не изменит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил публицист Игорь Друзь.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Германская экономика, несомненно, будет терпеть все большие и большие убытки от санкций против России, и все больше немцев будут этим недовольны. Но не следует думать, что курс ФРГ, реально подконтрольной правительству США, сильно изменится в сторону большей лояльности к России из-за этого недовольства», — заявил собеседник агентства.

Берлинские власти возложат все убытки на население и бизнес, а с активными протестующими разберутся местные спецслужбы, что уже и происходит, отметил Друзь.

Сейчас в Германии наказуемы не только публичные критические высказывания против существующего проамериканского режима, но даже частные разговоры, в которых критикуется, например, поставки оружия на Украину. «Тот, кто произносит такие речи, легко может получить за них изгнание с работы, травлю в СМИ и даже уголовное преследование», — заключил Друзь.

Напомним, что один из ведущих политиков Германии Фридрих Мерц заявил о грядущей битве за газ между станами ЕС в случае его дефицита.