Шерегеш, Кемеровская область, 13 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. На кузбасском курорте «Шерегеш» стартовал второй этап программы лояльности для жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

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«Наша задача — чтобы жители Кузбасса имели возможность круглогодично отдыхать, не выезжая за пределы региона, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Вместе с дирекцией «Шерегеша» и платежной системой «МИР» мы запустили программу лояльности, которая позволит жителям региона отдыхать с выгодой. Более того, мы облегчили саму систему регистрации в программе — теперь все можно сделать онлайн».

Так, с 1 июля 2022 года кузбассовцы могут оплачивать у партнёров программы лояльности проживание, прокат, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги, а потом получить кешбэк от 10% до 50%.