Тугулым, Свердловская область, , 07:51 — REGNUM В Свердловской области на территории Тугулымского района в результате ДТП погибла 27-летняя женщина. Ещё трое выжили, но получили травмы, сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП в Тугулымском районе Свердловской области Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла 12 июля на дороге Екатеринбург — Тюмень. Установлено, что 39–летний водитель машины «Лада Приора» допустил занос транспорта и наезд на барьерное ограждение, а затем столкновение с попутным «Вольво».

Среди пострадавших оказался семилетний мальчик. Всех госпитализировали в Тюмень. Установлено, что он ехал без детского кресла и не был пристёгнут.

Проводится расследование по факту ДТП. В ходе него предстоит установить точную причину произошедшего.